Salerno passata al setaccio: sanzioni e sequestri, denunciato polacco a spasso con un coltello

Controlli serrati della Polizia di Stato, disposti dal Questore di Salerno, nelle zone collinari, nella zona orientale ed in centro, da parte degli agenti della Sezione Volanti insieme allle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Nel corso dei numerosi posti di controllo

effettuati sul territorio cittadino, complessivamente sono state identificate 319 persone, controllati 89 veicoli e verificate 277 targhe di veicoli attraverso il sistema automatizzato Mercurio.

La denuncia

Sono state elevate 7 contestazioni per violazioni Codice della Strada ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo 1 veicolo, poiché sprovvisto di copertura assicurativa. Nel corso delle attività, infine, gli agenti hanno denunciato un 41enne, P.J. di nazionalità polacca, senza fissa dimora, per essere stato trovato in possesso di un coltello senza giustificato motivo, durante un controllo a cittadini stranieri in piazza San Francesco.