Senza patente, ubriachi o sotto effetto di droga alla guida: denunce e sanzioni in Costiera

Carabinieri in azione, in Costiera, nel fine settimana, per scongiurare nuove stragi del sabato sera. Nella nottata di domenica, a Maiori, sono stati denunciati due giovani, un 25enne che durante un posto di controllo, dopo essere stato condotto all’Ospedale di Castiglione, è risultato positivo alla cannabis, e un 24enne sorpreso alla guida di una vettura senza aver mai conseguito la patente. Come riporta Il Vescovado, la denuncia è scattata poiché la violazione risultava già commessa in passato

La sanzione

Sempre nell'ambito dei controlli, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa per guida sotto l’effetto di alcol. Il monitoraggio continua.