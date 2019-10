Controlli serrati ad Agropoli, la Polizia Municipale sequestra 2 scooter

In azione, il Personale della Polizia municipale, nel corso di una mirata attività di controllo sul rispetto delle norme del Codice della Strada, questa mattina, ad Agropoli. In località Madonna del Carmine, in particolare, gli agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo due scooter sprovvisti della prescritta copertura assicurativa.

Il provvedimento

L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, oltre alla salvaguardia del territorio in materia di abusi edilizi, ha inteso serrare l'azione di contrasto anche nei confronti degli utenti della strada che non rispettano le norme. Le attività, vengono svolte sotto il diretto controllo del capitano Antonio Cantarella, supportato da agenti e sotto il coordinamento del comandante della Polizia municipale, maggiore Carmine di Biasi. Il monitoraggio continua.