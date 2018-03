Battipaglia, litoranea passata al setaccio: denunce e sequestri

Controlli serrati, il 27 marzo, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, a Battipaglia. Gli agenti, in particolare, hanno passato al setaccio la fascia costiera della S.P. 175 Litoranea. Il personale della Polizia di Stato del Commissariato, con l’aiuto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania di Napoli e di personale della Polizia Locale di Eboli, ha proceduto ad una serie di attività di controllo, nel corso delle quali sono state identificate 85 persone, di cui 10 stranieri.

I sequestri

In particolare, 5 cittadini di nazionalità marocchina sono stati altresì sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici per accertamenti sulla propria identità personale, poiché sprovvisti di documenti. Sono stati anche controllati 30 veicoli ed elevati 18 verbali per violazione al codice della strada, di cui 6 per mancata revisione e 3 per mancata copertura assicurativa, con altri 3 sequestri amministrativi dei veicoli interessati, poi sono state sottoposte a confisca 2 auto e ritirate 2 patenti e 1 carta di circolazione. Infine, sono state denunciate 3 persone (una per guida in stato di ebbrezza– due per guida di veicolo già sottoposto a sequestro).