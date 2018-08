Task force nelle stazioni ferroviarie: il bilancio post ferragosto

Il compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ha intensificato osservazione e vigilanza negli scali ferroviari, nel periodo di Ferragosto. E’ stato introdotto un nuovo dispositivo di sicurezza che utilizza sistemi di restringimento degli accessi delle stazioni in modo da convogliare le persone in ingresso, verso pochi varchi, presidiati dalla Polizia Ferroviaria. I poliziotti possono così individuare con maggiore facilità le persone ed eventualmente sottoporle ai controlli, anche mediante l’uso dei palmari e dei metal detector in dotazione. Questo dispositivo viene attuato simultaneamente nelle diverse stazioni ed è realizzato in sinergia con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio: unità cinofile antidroga e antiesplosivo, protezione aziendale, militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

I controlli

Nella settimana di Ferragosto, sono stati ulteriormente intensificati i servizi sia di prevenzione che di repressione ed antiborseggio, realizzati con l’impiego di agenti in abiti civili. Sono stati predisposti servizi mirati a contrastare la presenza di venditori ambulanti abusivi, di questuanti, tassisti e portabagagli non autorizzati.



Il bilancio

Dal 12 al 19 agosto, gli agenti hanno identificato 3603 persone, ne hanno arrestato una. Controllati 1954 bagagli, rintracciati 2 minori, 13 persone deferite, emesse 17 sanzioni amministrative, 11 sequestri, 4 fotosegnalamenti. Sono stati assicurati 251 servizi di vigilanza in stazione e 55 servizi a bordo treno con 99 treni scortati. Sono stati inoltre svolti 35 servizi antiborseggio e lungo linea e 3 pattuglioni straordinari.