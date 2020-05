Fase 2: disposti i controlli per chi rientra a Salerno, al via le sanificazioni

Al via, i controlli serrati in città, da domani, 4 maggio: il sindaco Vincenzo Napoli, nel rispetto delle Ordinanze del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, ha predisposto un particolare servizio di cooperazione per monitorare gli arrivi da fuori regione.

In particolare le pattuglie della Polizia Municipale e le Unità Mobili della Protezione Civile saranno schierate al fianco delle Forze dell'Ordine nei pressi della Stazione Ferroviaria e dei capolinea dei bus pubblici e privati per verificare il minuzioso rispetto da parte dei viaggiatori delle minuziose prescrizioni imposte a tutela della salute collettiva. I controlli sono estesi, ovviamente, ai caselli autostradali.

Parla il primo cittadino

"Entriamo in una fase delicatissima del contrasto al Coronavirus. Non possiamo consentire che comportamenti avventati ed irresponsabili vanifichino i sacrifici della popolazione negli ultimi mesi. Chiedo ai miei concittadini un'ulteriore prova di responsabilità civiva nel rispetto della disciplina imposta per il rientro in maniera tale da non rischiare di compromettere la salute dei nuclei familiari di arrivo e più in generale della collettività. Sono convinto pertanto che questi rientri si svolgeranno in modo ordinato e sicuro. Noi però contribuiremo a vigilare con fermezza per prevenire ogni rischiosissima inadempienza".

La sanificazione

Intanto, oggi pomeriggio a partire dalle ore 18 i volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno svolgeranno la sanificazione delle aree antistanti la Stazione ferroviaria e il Cimitero e nelle zone maggiormente frequentate. Alle operazioni, saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore all'Ambiente Angelo Caramanno che, sempre oggi pomeriggio, si recheranno anche presso il cimitero.