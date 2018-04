Controlli sul Carmine, straniero senza documenti condotto in Questura

Controlli serrati, da parte della Polizia, a Salerno. In particolare, è stato fermato e condotto in Questura un cittadino di origini serbe, sprovvisto di documenti di identità. Lo straniero si trovava in via San Giovanni Bosco, secondo quanto riportato anche dal quotidiano aSalerno: sottoposto a controllo dalla pattuglia di zona, era sprovvisto di documenti ed è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione. Le verifiche per la sicurezza continuano.