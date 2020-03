Treno in arrivo a Salerno: controlli a tappeto, De Luca ringrazia Conte per il nuovo divieto

Esprimo il mio vivo apprezzamento per la tempestività e l'importanza della decisione assunta dal Governo, ed esplicitata dal decreto congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, per il blocco di tutte le partenze da Nord a Sud. Questo ci aiuterà a combattere meglio la diffusione del contagio.

Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, a seguito del nuovo decreto ministeriale che impedisce gli spostamenti dei cittadini dai loro comuni di appartenenza, salvo che per motivi di salute o lavoro.

"Ricordo tuttavia che rimane aperto un problema che a mio parere va affrontato con altrettanta tempestività e determinazione: il controllo del territorio, per il quale le forze in campo sono insufficienti. - conclude il presidente - Da questo punto di vista ritengo assolutamente necessario impegnarsi in un grande sforzo collettivo, rivolto all'obiettivo essenziale e prioritario di contenere il contagio. Occorre un piano di mobilitazione mirato delle forze di polizia ma anche di tutte le Forze Armate, coerente con l'obiettivo, al netto delle attività di prevenzione antiterrorismo".

I Controlli

Intanto, a Salerno città, il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto disporre, a seguito delle recenti ordinanze, serrati controlli per monitorare arrivi e partenze da/per Salerno da altre regioni: "La Polizia Municipale supporta le attività di Polfer, Forze dell'Ordine, Protezione Civile ed ASL presso stazione ferroviaria e capolinea bus", ha assicurato il primo cittadino. Accolti, dunque, gli appelli dei nostri lettori circa il contenimento del flusso di viaggiatori provenienti dal Nord.

