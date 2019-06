Controlli intensificati nelle zone collinari di Salerno, due denunce e pioggia di sanzioni

Senza sosta, i servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale nel corso dello scorso fine settimana. In particolare, sono stati intensificati i controlli nelle zone collinari in occasione della festa di Santa Maria dei Campi a Giovi, con l’impiego di 19 equipaggi e 38 agenti della Sezione Volanti.

I posti di blocco

Identificati 201 persone e 114 veicoli, e poi sono stati effettuati 25 posti di blocco ed elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, sia per divieto di sosta ed intralcio alla circolazione, che per mancata revisione. Inoltre, sono stati denunciati due pregiudicati per inosservanza del provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel Comune di Salerno.

I controlli

Infine, effettuati alcuni posti di controllo, in orari serali, nella zona di via Panoramica e via Belvedere nei luoghi di ritrovo abituale di giovani, per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, nonché atti vandalici.