Cava, villa comunale ancora chiusa per le verifiche sugli alberi

Ancora chiusa, la villa comunale di Cava de' Tirreni, dove, a causa del vento, un albero è precipitato uccidendo un uomo, Gioacchino Mollo. Come è noto, l'arbusto in via Crispi è stato tagliato.

Gli accertamenti

Proseguono, dunque, le verifiche sugli alberi presenti nel polmone verde della città metelliana, per scongiurare altre tragedie.

Foto di Antonio Capuano



Gallery