Carabinieri in azione in Piazza XXIV Maggio: bloccati due stranieri

Blitz, questa mattina, dei carabinieri in Piazza XXIV Maggio (conosciuta come Piazza Malta) a Salerno, dove hanno fermato per un controllo due stranieri che attendevano l’autobus sotto la pensilina.

I controlli

I militari dell’Arma - riporta Salernonotizie - hanno identificato i due stranieri, che avevano intenzione di darsi alla fuga, e ispezionato i loro borsoni. Poi davanti agli occhi dei passanti sono stati condotti in caserma per essere sottoposti ad altri accertamenti.