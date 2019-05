Sale sul treno senza biglietto, nigeriano picchia il controllore: arrestato

Momenti di tensione, sulla tratta ferroviaria Nocera-Cava, dove un 30enne nigeriano ha aggredito il controllore poiché, durante i controlli, è risultato privo del biglietto di viaggio.

L'aggressione

A soccorrere il dipendente di Rete Ferroviaria Italiana è stato un appuntanto dei carabiniere fuori servizio che, senza non poche difficoltà, è riuscito a bloccare l’extracomunitario che cercava in tutti i modi di fuggire. Ne è nata una colluttazione che è terminata con l’arrivo dei rinforzi alla stazione successiva. Il militare dell'Arma è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso: per lui sette giorni di prognosi.