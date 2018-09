"Mi sono fatto male a casa", ma si ferisce a lavoro: indagano i carabinieri

I carabinieri stanno svolgendo indagini per fare chiarezza su un presunto incidente sul lavoro verificatosi lo scorso venerdì a Controne.

Il giallo

Un uomo – riporta Il Mattino - è giunto all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli raccontando ai medici di essersi ferito a casa. Una versione che, però, non ha convinto i militari dell’Arma e gli ispettori del lavoro. L’operaio è stato ricoverato nel reparto di Medicina e ora rischia una denuncia. Gli inquirenti stanno accertando se il manovale è stato costretto a raccontare del falso incidente in casa sotto la minaccia di essere licenziato qualora avesse detto la verità. E, in questo caso, il numero degli indagati è destinato a salire.