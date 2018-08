Botte al padre per avere soldi, arrestato un ragazzo di 30 anni

E' stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione verso i suoi familiari un ragazzo di 30 anni. L'operazione è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Castelcivita, coordinati dalla compagnia di Eboli, dopo una serie di denunce, querele e segnalazioni. A finire in manette M.M. di Controne. L’uomo era solito aggredire il padre per chiedere in continuazione denaro. E lo faceva picchiandolo in più occasioni, oltre ad insultarlo. La misura cautelare è risultata essere necessaria per evitare che la situazione, che già si protraeva da tempo, degenerasse con conseguenze peggiori.