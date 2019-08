Il fiume Sele diventa marrone, i controlli: "La natura si scusa con i turisti"

Amara sorpresa, questa mattina, tra Contursi Terme e Calabritto, dove gli aderenti all’associazione “Amici del Sele” hanno svolto una serie di controlli lungo il fiume Sele diventato, in alcuni tratti, di colore marrone.

La denuncia

“Il forte intorbidamento, come si evidenzia dalle immagini, è sicuramente - spiega Lello Gaudiosi - da attribuirsi ai forti temporali avvenuti in montagna (Monti Picentini). Un controllo effettuato fino a Calabritto, dove il fiume riceve il torrente Zagarone evidenzia il possibile effetto di acque torbide montuose. Al di sopra di tale tratto, si evidenziano acque sorgentizie limpide”. Per Gaudiosi “la natura è anche questa”. “Nel pomeriggio le acque fluviali intorbidate, sempre che non si siano altri scrosci temporaleschi, dovrebbero decantarsi e ridare al fiume Sele il suo verde”. Infine conclude: “La natura si scusa con i tanti turisti che vengono a govedere della bella del fiume e del suo habitat”.

