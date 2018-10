Gestione irregolare di rifiuti pericolosi: sequestrata area di un cantiere nautico

I carabinieri forestali di Buccino hanno accertato una gestione illecita di rifiuti all’interno di un cantiere nautico situato nella zona industriale di Contursi Terme.

I controlli

I militari hanno scoperto che nell’area aziendale esterna ai capannoni erano depositati in maniera incontrollata sul suolo, rifiuti speciali anche pericolosi, come sagome di imbarcazioni, polistirolo, legno, cassoni in metallo, cisterne in plastica e fusti cilindrici contenenti secchi metallici, tutti in fase di disfacimento. Dagli accertamenti svolti in loco è emerso che la gestione dei rifiuti era irregolare poiché il deposito di rifiuti realizzato nell’area aziendale non rispettava i limiti massimi di quantità di rifiuti depositati né i tempi di deposito ed inoltre i rifiuti erano confusi e miscelati piuttosto che separati per tipo come richiesto dalle norme di settore.

Per questo i militari hanno posto sotto sequestro l’area su cui erano depositati i rifiuti, per un volume di circa 700 metri cubi, ed hanno deferito alla Autorità Giudiziaria il rappresentante dell’azienda per i reati di deposito incontrollato e miscelazione di rifiuti.

Gallery