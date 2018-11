Violenta per tre volte la badante del padre, finisce a processo

Avrebbe violentato la badante del padre, per questo subirà un processo. Lo ha deciso il gip presso il tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, nei riguardi di un uomo di 52 anni. La vittima è una donna di nazionalità romena, che aveva denunciato l'uomo in precedenza. Per almeno tre volte, con fatti avvenuti nel comune di Contursi Terme, l'uomo avrebbe approfittato della donna di notte. La vittima presunta lavorava come badante del padre dell'attuale imputato. Sarebbe stata violentata tre volte. Alla procura riferì di non essere mai stata consenziente. Al momento, il gup ha avallato la tesi della procura, fissando il giudizio.