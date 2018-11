“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”: convegno alla Caritas di Salerno

Si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 16 novembre, a partire dalle ore 15.30 presso la sede della Caritas diocesana in via Bastioni 4 a Salerno, l’XI Convegno delle Caritas parrocchiali dal titolo: “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Il tema si richiama a quello scelto da Papa Francesco per la celebrazione della II Giornata Mondiale dei Poveri (18 novembre).

I partecipanti

L’evento sarà presieduto dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti e dal Direttore di Caritas diocesana don Marco Russo. I lavori si apriranno con una lectio biblica tenuta dalla teologa Lorella Parente, a cui seguirà l’intervento di padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. La riflessione finale sarà a cura dello stesso Direttore Russo. Nell’ambito della vita diocesana, quest’appuntamento riveste la sua importanza, essendo la Caritas l’organo ufficiale dell’azione caritativa della Chiesa che si fa vicina ai poveri e ai bisognosi d’ogni sorta, e che opera attraverso persone formate e consapevoli del loro delicato compito sul territorio.