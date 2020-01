San Valentino Torio, grande partecipazione al convegno "Donne e Lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto durante la giornata di ieri a San Valentino Torio (Salerno) il convegno sul tema "Donne e Lavoro", che ha riscosso ottima partecipazione di pubblico.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale l'assessore all'agricoltura di San Valentino, Giuseppe Pascale, che ha sottolineato l'interesse delle istituzioni locali per la questione.

Dopo di lui è stata la volta della Dott.ssa Luisa Iannelli, presidente dell'Aps "Le Ali", che ha incardinato il discorso sulla necessità di incentivare il processo normativo per incentivare l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Quindi ha preso la parola Antonella Vaccaro, consigliere di Confindustria Salerno e consigliere comunale di Scafati (SA), la quale ha inteso evidenziare il gap presente tra uomini e donne, nonché l'assenza di libertà di scelta tra la maternità e la carriera professionale.Infine, sono intervenuti Giustino D'Uva, segretario generale dei Metalmeccanici di Confintesa, e Valerio Arenare, segretario nazionale del Sinlai, che hanno focalizzato l'attenzione sulle proposte e le battaglie delle due sigle sindacali volte a garantire la piena integrazione delle donne sul lavoro e totale equiparazione tra le condizione di uomini e donne. Presenti in platea ancbe diversi esponenti politici locali, tra cui alcuni consiglieri comunali di Scafati e San Valentino Torio. A moderare la conferenza Francesco Carbone di Solidarietà Nazionale Salerno.