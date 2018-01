(In)sicurezza sismica, convegno al Grand Hotel: encomio per un ingegnere salernitano

Si è tenuto oggi presso il Grand Hotel Salerno, l'interessante convegno sulla (In)sicurezza sismica, che ha puntato i riflettori sul Centro Italia e sull'Isola di Ischia.

Gli encomi

Non sono mancati degli attestati di encomio da parte degli Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze e dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Tra i premiati, anche la salernitana Roberta Di Pietro per il suo impegno in occasione degli eventi sismici del centro Italia nel 2016.