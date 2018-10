“Il governo del processo produttivo nella professione”: ne discutono i commercialisti

Venerdì 12 ottobre alle ore 15, nella sala San Tommaso del Duomo di Salerno è in programma un convegno sull’evoluzione dell’attività professionale del commercialista in linea con le nuove innovazioni tecnologiche e della società moderna e civile. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, e vede il sostegno degli sponsor: Sistemi Salerno Soluzioni software e servizi per studi professionali e imprese, Valloufficio Soluzioni e MCG Consulting – Formazione, Consulenza, Lavoro.

Il tema

L’incontro, arrivato ormai alla sua VIII edizione, porrà l’attenzione sulla figura del dottore commercialista nel nuovo millennio proprio come spiegato dal Presidente dell’A.N.C. Salerno e organizzatore dell’evento, Matteo Cuomo. "E' d’obbligo notare come il contesto storico ed economico di ogni epoca vadano a influenzare la professione del commercialista variandone il core business e anche il ruolo occupato all’ interno della società stessa - dice Cuomo - Con lo scadere del novecento e l’inizio del nuovo secolo, infatti, è arrivato lo sviluppo dell’economia, attraverso il fenomeno della liberalizzazione dei mercati e della globalizzazione, dovuti principalmente al processo in atto della progressiva integrazione europea. L’abbattimento delle barriere nazionali e la libertà di scambio hanno portato al formarsi di una domanda sempre più complessa e articolata e, di conseguenza, ciò ha portato ad aprire una nuova fase della storia della professione".

L'obiettivo

L’obiettivo del convegno nasce dalla volontà di creare un’occasione costruttiva al fine di affrontare la veloce evoluzione non solo della società, ma anche e soprattutto della figura del commercialista ponendo l’accento sul progresso tecnologico che continua a guidare la crescita economica ed a scatenare un cambiamento dirompente, come la Società tra Professionisti (S.T.P.), introdotta e riconosciuta dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, società che ha l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto. "Da un lato le innovazioni sul versante fiscale nazionale, la riforma del diritto societario, della revisione e della certificazione di bilanci contribuiscono a mantenere la consulenza soprattutto fiscale come nocciolo tradizionale della professione; dall’altro, la nuova dimensione tradizionale del mercato apre nuovi spazi nell’impresa e nuovi settori di specializzazione come la normativa comunitaria, la contrattualistica, la pianificazione fiscale internazionale, gli scambi internazionali – aggiunge Cuomo -. Appare quindi necessario, nel contesto evolutivo in atto, accantonare la tradizionalità e seguire i passi veloci della società moderna e civile".

La novità

Non solo innovazione in ambito tecnico, ma anche per ciò che concerne il lato comportamentale del dottore commercialista 2.0. Uno dei temi affrontati nel convegno di venerdì, infatti, sarà quello della Soft Skills, ovvero competenze non specifiche che esaltano le caratteristiche della personalità, come le qualità e gli atteggiamenti individuali. Si parlerà anche di abilità sociali, comunicative e gestionali che sono complementari alle Hard Skills, capacità tecniche e di amministrazione relative a una professione.

I relatori

Il convegno vedrà agli indirizzi di saluto il Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Salerno, Salvatore Giordano; il Presidente Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Cuchel; il Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Salerno Matteo Cuomo. Interverranno all’incontro: Orsola Narducci, formatore e coach sulla crescita personale e sui profili e le problematiche nascenti dal team working; Riccardo Patimo, commercialista – pubblicista, che affronterà il tema dal titolo “Le S.T.P. e le due diligence: un modello organizzativo e uno strumento di autovalutazione”; Paola D’Angelo, commercialista – pubblicista, con “Il team di revisione e l’ausiliario del collegio sindacale”. A moderare l’incontro Oscar De Franciscis, commercialista O.D.C.E.C. Salerno.

Spettacolo

Dalle ore 20.40, tutti i partecipanti potranno raggiungere il Teatro delle Arti di Salerno per assistere gratuitamente ad uno spettacolo di cabaret. L’appuntamento serale, per l’ottavo anno consecutivo, è ormai diventato una piacevole tradizione il cui scopo è quello di favorire un momento di incontro tra i colleghi permettendo loro una maggiore familiarizzazione. Ad allietare la serata, quest’anno, sarà il comico Salvatore Gisonna e vedrà la partecipazione di Gennaro De Rosa. Gisonna è noto al grande pubblico grande alla sua partecipazione al programma comico di Rai 2 “Made In Sud” e vanta di un palmarès da grande professionista. Fin dagli esordi, infatti, si è distinto per le sue capacità di coinvolgimento, di intrattenimento e per il suo umorismo, caratteristiche che lo hanno portato alla vittoria di diversi riconoscimenti importanti come il Premio Charlot. I suoi spettacoli sono sapientemente costruiti miscelando la risata alla riflessione. Nei propri lavori, Gisonna analizza l'attualità in tutti i suoi aspetti, dalla politica al pettegolezzo televisivo.