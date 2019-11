Il Kiwanis e l’associazione Dante Alighieri per parlare di violenza su donne e minori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Kiwanis International è un'organizzazione mondiale in prima linea nella difesa dei minori e delle donne. A Salerno l’associazione, con l’associazione Dante Alighieri – Comitato di Salerno, e con il patrocinio morale della Provincia, organizza il convegno ‘La settimana mondiale contro la violenza sulle donne ed i minori’ per denunciare il fenomeno e per lavorare sulla prevenzione. L’appuntamento è per Giovedì 28 novembre alle ore 16:30 presso il Salone Bottiglieri, Palazzo Sant’Agostino, Provincia di Salerno. Introdurranno i lavori Pina Basile (Presidente società Dante Alighieri di Salerno) e Rosa Longo (Presidente Club Kiwanis Salerno); sono previsti i saluti di Michele Strianese (Presidente della Provincia di Salerno), di Paky Memoli (Assessore alla Cultura), di Anna Petrone (consigliere Pari Opportunità Provincia) e di Gaetana Falcone (assessore alla cultura del Comune di Salerno). Interverranno, poi, le senatrici Eva Longo e Luisa Angrisani e Maria Pia D’Acunto, Past President Kiwanis. La relatrice del convegno sarà la psicoterapeuta Sandra Pagliuca.