Convenzione tra il Comune e la Fondazione Scuola Medica Salernitana: al via la valorizzazione dei siti museali

Sottoscritta, questa mattina, una convenzione tra il Comune di Salerno e la Fondazione Scuola Medica Salernitana: per il triennio 2019-2021, quindi, alla Fondazione verrà affidata la gestione del sito museale “Roberto Papi”, del Giardino della Minerva “al fine di promuovere la fruizione ai fini didattici, divulgativi e scientifici, nonché di valorizzazione culturale e del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana.

Gli impegni

Tra le altre cose, per il Museo Papi, la Fondazione si impegna a “promuovere visite guidate da parte delle scolaresche, promuovere attività finalizzate alla conoscenza ed alla divulgazione del sito museale, porre in essere le attività di custodia ed ogni altra azione utile a garantire la cura, il mantenimento e la tutela della collezione di strumenti chirurgici e del materiale di valore storico”. Per il Giardino della Minerva, la Fondazione si impegna, tra l’altro, a “tutelare le caratteristiche del Giardino, provvedendo e sovrintendendo a tutte le operazioni connesse alla cura e al mantenimento del sito, garantendo la corretta realizzazione delle attività e degli interventi quali: allestimento e conservazione della collezione botanica collocata nel sito, cura delle specie vegetali e manutenzione delle strutture del giardino, svolgimento di visite guidate, promozione di attività di ricerca e di studio attinenti alle peculiarità del Giardino e alla sua storia, promozione dell’immagine del Giardino nell’ambito cittadino, provinciale, in Italia e all’estero”. Per il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, sarà a carico della Fondazione l’“ampliamento dell’orario di apertura del Museo, nell’ottica di una maggiore fruizione da parte dei visitatori”. A siglare la convenzione, per il Comune di Salerno, il direttore del Settore Istruzione e Formazione, Alberto Di Lorenzo, per la Fondazione Scuola Medica Salernitana, il presidente Corrado Liguori.