Vertenza Cooper Standard: le richieste dei sindacati

La RSU della Cooper Standard Automotive di Battipaglia, archiviata la pratica del Premio Presenza, rientrando dallo stato di agitazione chiede fortemente garanzie per il futuro dello stabilimento di Battipaglia.

Le richieste dei sindacati

In attesa dell'assegnazione della commessa riguardante Jeep Compass, i sindacati hanno chiesto espressamente ai vertici aziendali che per nessun motivo venga delocalizzata la produzione ad oggi in carico allo stabilimento di Battipaglia, sia essa diretta o indiretta, come quella di Cooper Service (ex Sud Gomma) e di altri stabilimenti che lavorano per conto terzi della Cooper Standard Automotive di Battipaglia. La rappresentanza sindacale unitaria, poi, ha preteso che al prossimo incontro con i vertici aziendali venga presentato il nuovo piano industriale: "Per capire le reali intenzioni della società". Tutte e 4 le sigle sindacali, rappresentate da Michele Di Benedetto, Donato Vece e Michele Castaldi della Cgil, Castellino Delle Donne della Cisl, Ivan Panico e Antonio Arenella della Confal, Tonino Del Verme, Garbiele Pisticci e Gaetano Gioia della Uil hanno iniziato una serie di consultazioni con i propri iscritti per informare le maestranze dello scenario attuale e di quello che potrebbe presentarsi in un futuro prossimo.