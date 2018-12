Copas e Titanus, scatta lo sciopero degli ex addetti a Salerno

La Fiadel provinciale ha deciso di programmare una giornata di sciopero, per lunedì 17 dicembre, di tutte le maestranze impegnate nella pulizia, nella manutenzione e nella vigilanza presso i centri commerciali La Fabbrica e Le Cotoniere.

La vertenza

Lo sciopero si svolgerà con un presidio dei manifestanti dalle 9 presso il Municipio di Salerno, in via Roma, e nei pressi della Prefettura in piazza Amendola. Tutto nasce – spiega in una nota il sindacato - dal “mancato confronto con le aziende Copas Service e Titanus, teso a garantire il rispetto degli accordi sottoscritti per l’occupazione e migliori condizioni di lavoro”. Il segretario generale Angelo Rispoli spiega: “Abbiamo chiesto di essere convocati ma nessuno ci ha dato risposta. Abbiamo richiesto l'intervento del prefetto di Salerno per la convocazione delle parti affinché le parole non siano vane promesse ma atti concreti. Tuttavia restiamo vittima dell’indifferenza più totale. Lo ribadisco: Salerno non può più perdere posti di lavoro”.