L'Italia della salernitana Rossella Gregorio sul podio ad Atene

L'Italia della salernitana Rossella Gregorio sale sul terzo gradino del podio al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di Atene del circuito di Coppa del Mondo di sciabola femminile.

La formazione

La formazione azzurra composta, con la sciabolatrice di Salerno, Rossella Gregorio, dalla livornese Irene Vecchi, dalla siciliana di Castelvetrano Loreta Gulotta e dalla foggiana Martina Criscio ha infatti sconfitto gli Stati Uniti, col punteggio di 45-42, nell'assalto valido per il terzo posto. L'Italia era uscita sconfitta dall'assalto di semifinale contro la Russia per 45-39 dopo che in precedenza aveva superato il primo ostacolo di giornata, Hong Kong, col punteggio di 45-25 ed era approdata ai quarti dove aveva sconfitto per 45-36 la Cina.

Gallery