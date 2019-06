Caos a Salerno: prima litigano e poi aggrediscono la Polizia, un arresto e una denuncia

Notte di tensione, nella zona orientale di Salerno: la Polizia ha arrestato un pregiudicato, denunciando la sua compagna per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Tra Pastena e Torrione, gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata sul numero unico di emergenza 112, per la segnalazione di una lite violenta tra un uomo e una donna, all’interno di un parcheggio.

L'intervento

Sul posto, però, era stato individuato solo un uomo che corrispondeva alle descrizioni prime ricevute mentre non vi era traccia della donna. L’uomo si è mostrato insofferente alle richieste degli agenti, fornendo solo dopo molte insistenze, un valido documento e venendo identificato per R.G., 49enne, pregiudicato. Per quanto appreso e in considerazione della corrispondenza, anche per le descrizioni fisiche, tra il soggetto lì presente e l’uomo precedentemente segnalato come aggressore all’interno del parcheggio, gli è stato chiesto dove fosse la propria compagna e questi ha riferito che la donna era andata presso la loro abitazione.

L'imprevisto e l'arresto

Gli agenti, al fine di accertarsi delle sue condizioni di salute, dunque, l'hanno raggiunta. Durante le operazioni di identificazione, la donna ha iniziato a inveire contro agli agenti, con frasi ingiuriose mentre l’uomo si è scagliato contro un agente, afferrandolo, strattonandolo e tentando di colpirlo con schiaffi e pugni, per poi tirarlo all’interno dell’abitazione. Nella colluttazione i due sono finiti contro una porta in vetro, mandandola in frantumi, riportando entrambi lievi ferite. Dopo essere stato medicato presso l’ospedale di Salerno, l’uomo è risultato positivo agli esami per cannabinoidi ed alcol e, pertanto è stato tratto in arresto e posto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Anche la donna, identificata per F.F. 42enne, pregiudicata, è stata denunciata per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.