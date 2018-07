Coppia sorpresa a fare sesso sulla spiaggia: arrivano i carabinieri

Una coppia è stata sorpresa a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno e in riva al mare a Salerno. E’ accaduto nelle ultime ore lungo il litorale salernitano. La scena - riporta Salernonotizie - è stata ripresa con un telefonino: il video sta facendo il giro in alcune chat di Whatsapp.

Il caso

Un uomo e una donna, dopo aver fatto il bagno nello specchio d’acqua antistante la spiaggia, approfittando dell’assenza di altri bagnanti, si sono tolti i costumi lasciandosi trascinare dalla passione. Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati dai gestori dello stabilimento balneare, che hanno interrotto il pomeriggio di fuoco della coppia che ora rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.