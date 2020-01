Paura sul Valico di Chiunzi, incendio danneggia vegetazione e lambisce la strada

Comincia malissimo il nuovo anno nelle zone di Corbara, a ridosso della Costiera Amalfitana. Intorno alle 13,35 del pomeriggio, in località Telegrafo, è scoppiato un incendio nei pressi della strada provinciale 2b, che collega il Valico di Chiunzi a Corbara. Le fiamme, alte, sono state alimentate anche dal vento, per poi propagarsi lungo il versante.

Gli interventi

Diversi i danni causati alla vegetazione, con il rischio che il fuoco arrivasse anche sulla strada e nei pressi di un ristorante. Sconosciute le cause del rogo, ma la pista maggiormente battuta è quella di un atto dolos. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona, insieme ad una squadra della Protezione Civile. A fornire supporto anche i volontari della Pubblica Assistenza Corbara con un'autobotte antincendio, supportati dopo una ventina di minuti dalla Papa Charlie di Pagani con un'autobotte più grande. L'incendio è stato domato in un paio d'ore.

