Furgone in corsa avvolto dalle fiamme: paura per il conducente

Momenti di tensione, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 2 a Corbara, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L'intervento

Il conducente, che lavora presso una ditta locale, sentendo un forte rumore provenire dal vano motore, è subito sceso dall’abitacolo per provare a domare l’incendio. Ma non c’è stato nulla da fare: il veicolo è andato completamente distrutto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, che sarebbe stato provocato da un corto circuito. Traffico in tilt.