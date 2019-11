Cade da un tetto mentre sta lavorando, paura per un operaio

Cade da un tetto mentre sta lavorando. Incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Corbara, intorno alle 15, quando un uomo di circa 60 anni, muratore, sarebbe caduto da un tetto mentre stava lavorando. Un volo di quasi sei metri. Gli altri operai, resisi conto dell'accaduto, hanno velocemente allertato il 118, con un'ambulanza giunta sul posto insieme ai carabinieri e ai vigil del fuoco. Sull'episodio sono stati avviati formalmente degli accertamenti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasferito con urgenza all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. I sanitari hanno riscontrato, dopo una prima visita, una seria frattura al bacino per il muratore, che è stato poi ricoverato e trasferito di reparto. L'uomo non è in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per le ferite riportate anche ad una spalla. L'operaio sarebbe finito su del terreno, che avrebbe attuito il colpo.