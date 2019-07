Sospensione idrica a Corbara e Nocera Inferiore: tutte le strade coinvolte

Disagi in vista per gli abitanti di Corbara e Nocera Inferiore dove, nei prossimi giorni, verrà sospesa l’erogazione idrica.

Le strade

Per via di lavori già programmatici, dalle 9 alle 14.30 di martedì 9 luglio, mancherà l’acqua nelle seguenti strade di Corbara: Via Cilento, Via acqua pendente, Via Casa Giulio, Via Casamola, Località Casamola, Via IV Novembre, Via Orazio, Via Casina, Via Scassata, Via Monte Cito, Via F. Robuffo Giordano, Via Ten. Lignola Santolo, Via Ettore Padovano, Via Casa Luzio, Piazza Sala, Largo Umberto Padovano, Via Aldo Moro, Piazza Armando Diaz, Via Cerzone Scassata, Via Gerardo Giordano, Via della Libertà, Via XXIV Maggio, Via Luigi Novi, Via Antonio De Vito, Via Domenico Capriglione e traverse.

Il giorno successivo (mercoledì 10 giugno), invece, toccherà a diverse strade di Nocera Inferiore dove i rubinetti resteranno a secco dalle 9 alle 13 in Via Rullo, Via San Prisco, Via Montalbino, Via Michele Riccio, Via Vescovado, Via Casa Sasso, Via Mazzeo, Via Giacomo Leopardi, Via Luigi Maiorino, Via Matrognara e traverse.