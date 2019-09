Corbara, sabato 7 settembre si premiano gli "ambasciatori del corbarino"

Premio "Ambasciatori del Corbarino", svelata la terna dei premiati che, a Corbara, sabato 7 settembre alle 20, riceveranno il riconoscimento promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'associazione "Corbara Excellent" . Si tratta del giornalista della Rai, vicecaporedattore del TGR Campania Gianfranco Coppola, degli imprenditori nel settore food Luigi Snichelotto e Laura Patrizia Cagnazzo e del presidente dell'associazione Italo- Israeliana per il Mediterraneo Marco Mansueto. "Siamo felici di conferire un riconoscimento a personalità che con il loro impegno professionale e culturale hanno inteso promuovere e valorizzare il "Corbarino" - così dichiara il Sindaco Pietro Pentangelo - La nostra Comunità si identifica con questo pomodorino di collina, autentica eccellenza del territorio che ne favorisce una eroica produzione per le particolari condizioni morfologiche e climatiche. Il Premio "Ambasciatori del Corbarino" è dunque l'occasione per promuovere e valorizzare la nostra identità, le tipicità agroalimentari ed enogastronomiche e la nostra semplice ed appassionata ospitalità". All'iniziativa prende parte anche il Presidente dell'associazione Corbara Excellent Carlo D'Amato. "Condividere una sinergia tra produttori, artigiani, imprese del territorio per promuovere e valorizzare il paniere "Corbara" - dichiara D'Amato - Con questo obiettivo è nata l'associazione Corbara Excellent che abbiamo fondato alcuni anni fa. Siamo consapevoli di essere custodi di un patrimonio agroalimentare ed enogastronomico che intendiamo preservare e promuovere". Durante la manifestazione che si svolgerà nell'anfiteatro Francavilla, in piazza Sala, ci sarà un collegamento speciale da Philadelphia con il professor Antonio Giordano, noto ricercatore internazionale che ha condotto uno studio sulle qualità organolettiche ed anti tumorali del particolare pomodorino coltivato sul territorio che si estende lungo la strada del Valico di Chiunzi, via d'accesso per la Costiera Amalfitana. A partecipare in partenariato alla manifestazione ci sono le aziende I Sapori di Corbara e la società editrice MediaLeader. Modera la serata il giornalista Agostino Ingenito.