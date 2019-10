Tragedia al Genovesi-Da Vinci, il cordoglio del presidente Strianese per Melissa

Anche il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, esprime il cordoglio per la tragedia che ha sconvolto tutta la comunità salernitana, in particolare la comunità scolastica dell’istituto superiore Genovesi-Da Vinci di Salerno. Proprio lì, la giovane Melissa La Rocca, di 16 anni, è morta in classe davanti all’insegnate e ai suoi compagni a causa di un malore.

Parla Strianese