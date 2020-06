Cori contro i salernitani, Festa replica a Napoli: "Comprendo le sue parole, ma la realtà è diversa"

"I commenti negativi del sindaco di Salerno li comprendo ma non li condivido, perché lui ha commentato i video ma la realtà è molto diversa”. Cosi il sindaco di Avellino Gianluca Festa, ai microfoni dei colleghi di Avellinotoday, interviene nuovamente sulla polemica scaturita a seguito dell’assembramento e dei cori contro i salernitani andati in scena sabato sera.

La difesa

Il primo cittadino spiega: “La sera di sabato, mentre mi dirigevo verso la mia auto, ho visto un assembramento e ho deciso di intervenire. Anche i selfie e i cori sono serviti alla gestione della situazione. Quando si tratta di gestire la sicurezza non mi fermo mai". Poi sulla polemica contro i salernitani precisa: “Sono intervenuto quando i cori stavano oltrepassando i limiti. Ho invitato i ragazzi a fermarsi perché, in quel momento, avevo preso il controllo della situazione. Magari il sindaco di Salerno, riguardando oggi i video, capirebbe cosa ho fatto e quasi sono stato costretto a fare. Gli esposti nei miei confronti non mi spaventano, sono pronto a chiarire la mia posizione”