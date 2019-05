CoriSa2, rinviato il passaggio di cantiere: Bonavitacola convoca i sindacati

E’ stato rinviato il passaggio di cantiere per i dipendenti del Consorzio di Bacino Sa2, con un incontro in Regione convocato per la prossima settimana. La decisione è stata assunta nell’ultimo summit tenutosi negli uffici di Ecoambiente Salerno, alla presenza del commissario liquidatore, Vincenzo Petrosino, e delle sigle sindacali.

A influire sul rinvio, anche le polemiche montate nelle ultime ore e le tensioni alla sede del Consorzio. “La messa in disponibilità dei lavoratori del Consorzio, insieme al passaggio di cantiere di 12 dipendenti presso la Ecoambiente, ha determinato forti tensioni tra le maestranze, sfociate in azioni di protesta eclatanti e tali da suscitare preoccupazioni per l’ordine pubblico”, spiega Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel: “Il vicepresidente della Regione e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, informato della situazione, ha convocato presso la sede della giunta regionale della Campania una riunione per il 10 maggio con oggetto “Passaggio di funzioni in attuazione della legge regionale n. 14/2016 e problematiche inerenti il personale dipendente dei Consorzi in liquidazione”. Di conseguenza, si è deciso di attendere l’esito della riunione prima di procedere con il passaggio di cantiere, anche per questione di pubblica sicurezza”.