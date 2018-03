Rubano in una casa, poi mangiano e bevono: ladri in fuga a Corleto Monforte

Continuano senza sosta i furti nelle abitazioni in provincia di Salerno. L’ultimo in ordine di tempo è davvero clamoroso. Ignoti si sono introdotti all’interno di una casa situata in località Perticella nel comune di Corleto Monforte.

La dinamica

Dopo aver forzato il cancello e il portone sono riusciti a rubare alcune lenzuola, qualche oggetto prezioso, un gruppo elettrogeno, un decespugliatore, una motopompa ed altri strumenti per il giardinaggio, per un valore complessivo di 5 mila euro. Non solo. Ma prima di fuggire i malviventi hanno bevuto il vino custodito in cantina e anche il caffè utilizzando la caffettiera presente in un mobile della cucina. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario che ha subito sporto denuncia ai carabinieri.