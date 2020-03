Coronavirus, insegnante contagiata ad Agropoli: il sindaco chiude un liceo

"Oggi vi devo segnalare, mio malgrado, il primo caso accertato di Coronavirus ad Agropoli: il tampone effettuato a Vallo ed analizzato al Cotugno è risultato positivo. Si tratta di un'insegnante di Agropoli che svolge le sue attività presso il liceo scientifico Alfonso Gatto".

Ad annunciarlo, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola che sottolinea anche come la docente non abbia frequentato il liceo nell'ultimo periodo, per via delle festività del Carnevale. La paziente si era recata recentemente a Parma, dove, probabilmente, è venuta in contatto con il Coronavirus. "Il tampone dovrà fare un secondo passaggio allo Spallanzani per la conferma definitiva - ha precisato il primo cittadino - Ma abbiamo già attivato la prassi e abbiamo verificato i suoi spostamenti: non ha frequentato il liceo, ma è stata in diversi posti della città".

I provvedimenti

"Abbiamo isolato le persone entrate in contatto con lei e che verranno sottoposte ai tamponi, sperando non emergano nuovi contagi", ha aggiunto il sindaco. Per completare l'iter di prevenzione, infine, è stata decisa la chiusura del liceo Gatto per due giorni, al fine di accertare in maniera puntuale tutta la ricostruzione dei contatti dell'insegnante.