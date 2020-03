Coronavirus: isolate 12 persone ad Agropoli, si attendono i risultati dei test

Sono dodici le persone in quarantena, ad Agropoli, per aver avuto contatti con la docente 57enne affetta da Coronavirus. I potenziali contagiati, dunque, come da protocollo, sono stati immediatamente sottoposti ai tamponi per verificare se l'insegnante abbia o meno trasmesso il virus.

Il punto della situazione

La donna, come è noto, è stata condotta al “Cotugno” di Napoli: era stata a Parma nel week end precedente al Carnevale e, dopo il rientro, avrebbe accusato febbre e tosse. In attesa della conferma definitica, non è stata disposta la chiusura di attività commerciali e uffici, ma solo la sospensione delle attività del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto”, dove la donna insegna, fino a giovedì. Forte apprensione per l'esito dei test.