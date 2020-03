Coronavirus ad Agropoli, saranno prelevati altri 13 tamponi: parla il sindaco

Resta alta la tensione ad Agropoli per la diffusione del Coronavirus. Domani, tra la mattina ed il primo pomeriggio, saranno prelevati altre 13 tamponi, che verranno poi portati all’ospedale “Cotugno di Napoli” per essere analizzati. Ad annunciarlo, su Facebook, è direttamente il sindaco Adamo Coppola: “Confido di ricevere in serata i risultati, che spero siano tutti negativi”.

Le riunioni

Coppola, poi, interviene sul nuovo decreto varato dal Governo: “Le notizie che arrivano rendono inutile il lavoro svolto questo pomeriggio nel C.O.C.. Quindi - dice rivolgendosi agli agropolesi - vi aggiornerò domani sul da farsi, adeguandoci alle nuove disposizioni. Quanto deciso infatti è stato superato da quanto detto dallo stesso presidente del Consiglio pochi minuti fa, che ha disposto misure molto più restrittive allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio. Domani saremo di nuovo a lavoro per le decisioni conseguenti del caso”.