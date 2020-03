Coronavirus ad Agropoli, risultati dei tamponi in ritardo: parla il sindaco

La direzione dell'Asl ha comunicato al sindaco di Agropoli Adamo Coppola che le macchine utilizzate per le analisi dei tamponi da Coronavirus sono state fermate per una ritaratura, come prevede l'Istituto Superiore della Sanità. “Questo - spiega il primo cittadino - ha comportato un ritardo per cui i risultati dei tamponi che stiamo attendendo sono previsti dopo le ore 21”.

L’appello

Coppola si rivolge anche agli esercenti di attività commerciali dove si svolgono svago e divertimento, che comporti assembramento di utenti, affinchè sospendano le attività fino al 15 marzo 2020 “a meno che il servizio non sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.