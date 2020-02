Sospetto caso di Coronavirus ad Agropoli: 50enne sottoposto a tampone

Nuovo sospetto caso di “Coronavirus” in provincia di Salerno. Nella serata di ieri un cinquantenne di Agropoli, rientrato pochi giorni fa da Venezia, è stato ricoverato in isolamento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con febbre alta e altri sintomi simili che potrebbero far ipotizzare ad un possibile contagio.

Il tampone

Nelle ultime ore è stato effettuato il tampone. Ora si attendono i risultati da parte dello staff medico del “Cotugno” di Napoli, dove resta ricoverata la 25enne di Montano Antilia. Le sue condizioni di salute restano buone ma viene costantemente monitorata dal personale sanitario.