Covid-18 ad Agropoli, l'annuncio di Coppola: "L'ospedale è pronto, ora venga attivato"

L’ospedale di Agropoli è pronto per riaprire. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Adamo Coppola che, questa mattina, ha fatto un sopralluogo all’interno del nosocomio per mostrare ai suoi concittadini il completamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva e la strumentazione, all'avanguardia, è pronta all'uso. “Adesso chi di dovere provveda ad attivarlo” è l’appello del primo cittadino.

