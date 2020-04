Pacchi alimentari per chi ha bisogno: l'iniziativa di Musikattiva sabato, a Matierno

L'emergenza coronavirus non scoraggia Musikattiva: gli operatori dell'associazione, infatti, hanno deciso di effettuare una donazione per l'acquisto di beni di prima necessità a favore delle famiglie in difficoltà di Matierno. La consegna dei generi di prima necessità avverrà sabato 4 aprile alle ore 12 presso gli spazi esterni del Centro Polifunzionale Matierno (via degli Etruschi snc - ex scuola elementare) dove gli operatori di Musikattiva, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, sistemeranno a un metro di distanza, sul muretto esterno del Centro di Aggregazione, i pacchi per i residenti.

L'obiettivo

Obiettivo di Musikattiva è sostenere ed aiutare i nuclei familiari in difficoltà. "Ringrazio gli amici del ristorante "Remida" (P.co Arbostella-SA) per il sostegno logistico e tutti gli operatori dell'associazione che si sono messi a disposizione per mettere in campo questa iniziativa patrocinata dall'assessore Savastano", ha detto il presidente Massimo Santoro. Chiunque volesse sostenere l'iniziativa, può contattare: 3284387226 - Massimo o 3203531746 - Emilio o inviare una mail a info@musikattiva.it

