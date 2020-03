Coronavirus, comitiva di turisti arriva a Centola: allontanata dai carabinieri

Nonostante i ripetuti appelli a non uscire di casa, per prevenire la diffusione del Coronavirus, c’è ancora chi continua a non rispettare le ordinanze della Regione Campania. Oggi, infatti, una comitiva di turisti austriaci è stata fermata mentre era a bordo di un furgone in località Palinuro (Centola).

Il caso

A segnalare la loro presenza sono stati alcuni residenti. Sul posto - riporta Infocilento - è giunto anche l’assessore Angela Ciccarini che ha prontamente allertato i carabinieri, i quali hanno identificato tutti i componenti del gruppo e li hanno obbligati a tornare indietro.