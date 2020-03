Psicosi Coronavirus, maestra non fa entrare alunno in classe: "E' stato in Lombardia"

Psicosi Coronavirus in provincia di Salerno. La paura del contagio sta provocando anche momenti di tensione tra i cittadini e anche all’interno delle scuole che nella giornata di ieri sono state riaperte al termine della sanificazione degli ambienti.

Il caso

Ieri mattina, nel comune di Altavilla Silentina, si è verificata una lite - riporta Il Mattino - quando una insegnante non ha fatto entrare un alunno in classe perché, nei giorni scorsi, era stato in un comune della Lombardia. A raccontarlo è stato direttamente il sindaco Antonio Marra a margine del summit alla Provincia: “Si è scatenata la rabbia delle mamme” ha rivelato la fascia tricolore definendo questo atteggiamento discriminatorio.