Covid-19 ad Angri, riaprono senza la sanificazione: chiusi 4 bar

Proseguono senza sosta i controlli degli agenti della Polizia Municipale nel comune di Angri per prevenire la diffusione del Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le multe

Nella giornata di ieri sono finiti nei guai quattro titolari di altrettanti bar in quanto avevano riaperto la loro attività per la consegna d’asporto ma senza sanificare preventivamente i locali. Per questo sono stati multati, mentre gli esercizi commerciali momentaneamente chiusi.