Coronavirus ad Angri, c'è la fila davanti alle Poste: arrivano i vigili

Nonostante il primo caso positivo ad Angri, c’è ancora qualcuno che non rispetta le nuove regole disposte dal Governo e dalla Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Questa mattina, infatti, diverse persone si sono messe in fila dinanzi alla sede della filiale di Poste Italiane, alcune di loro erano anche prive di mascherina. Sul posto sono arrivati i vigili urbani. A pubblicare le foto sui social il sindaco Cosimo Ferraioli che denuncia: “Queste immagini dimostrano che la gravità dell’emergenza coronavirus non è stata ancora percepita da tutti. Ognuno di noi sensibilizzi chi gli sta vicino a non uscire. Restate a casa, uscite solo per urgenze. Dateci una mano”.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery