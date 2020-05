Caso sospetto di Covid-19: chiuso il pronto soccorso a Nocera Inferiore

Nuovo caso sospetto di Covid-19 all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Si tratta di un'anziana di circa 75 anni che, questa mattina, è giunta al pronto soccorso ed ora sarà sottoposta ad accertamenti per una dispnea.

I controlli

Come da prassi, il pronto soccorso resterà chiuso, fino alle ore 16, per effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti per prevenire l’eventuale diffusione del virus e consentire la riapertura al pubblico in sicurezza.