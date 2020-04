Covid-19: situazione drammatica al Ruggi, anziana in gravissime condizioni

Drammatica, la situazione al Ruggi di Salerno, per la diffusione del Covid-19. Di ieri, il decesso di Francesco Terrone originario di Mercato San Severino, ricoverato al Ruggi. In condizioni gravi, intanto, un'anziana del '42 che sta lottando tra la vita e la morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avviso

La raccomandazione per tutti i cittadini, ribadita anche dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, è quella di non "rilassarsi" in questo periodo di feste pasquali e di restare a casa, salvo che per validi motivi. Le settimane a venire dovrebbero, infatti, essere decisive per la situazione dei contagi da Covid-19.